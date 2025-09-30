Разработчики получили доступ к ИИ-моделям для работы с текстом и видео

Сбер предоставил бизнесу и разработчикам открытый доступ к обновленной ИИ-модели для создания векторных представлений текста Giga-Embeddings и генерации видео Kandinsky Video Lite, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, научная команда Сбера активно публикует свои модели генеративного ИИ.

«Предоставление бизнесу и разработчикам новых мощных инструментов, как Kandinsky Video Lite и Giga-Embeddings, способствует ускорению темпов исследований, развитию инновационных продуктов и сервисов мирового уровня», — сказал он.

В Сбере отметили, что с помощью Kandinsky Video Lite можно создавать короткие видео длительностью до 10 секунд на основе текстового запроса (промпта).

Также Сбер выложил ускоренную версию Kandinsky Video Lite Flash, работающую в 6 раз быстрее базовой версии.

Кроме того, с помощью Giga-Embeddings бизнес и разработчики смогут преобразовывать текстовую информацию в эффективные векторные представления. В Сбере добавили, что эта ИИ-модель занимает первое место в общем зачете бенчмарка ruMTEB.