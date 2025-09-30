На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разработчики получили доступ к ИИ-моделям для работы с текстом и видео

Сбер открыл доступ к двум своим ИИ-моделям
true
true
true
close
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Сбер предоставил бизнесу и разработчикам открытый доступ к обновленной ИИ-модели для создания векторных представлений текста Giga-Embeddings и генерации видео Kandinsky Video Lite, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, научная команда Сбера активно публикует свои модели генеративного ИИ.

«Предоставление бизнесу и разработчикам новых мощных инструментов, как Kandinsky Video Lite и Giga-Embeddings, способствует ускорению темпов исследований, развитию инновационных продуктов и сервисов мирового уровня», — сказал он.

В Сбере отметили, что с помощью Kandinsky Video Lite можно создавать короткие видео длительностью до 10 секунд на основе текстового запроса (промпта).

Также Сбер выложил ускоренную версию Kandinsky Video Lite Flash, работающую в 6 раз быстрее базовой версии.

Кроме того, с помощью Giga-Embeddings бизнес и разработчики смогут преобразовывать текстовую информацию в эффективные векторные представления. В Сбере добавили, что эта ИИ-модель занимает первое место в общем зачете бенчмарка ruMTEB.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами