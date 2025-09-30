В Госдуме предложили перевести сдачу дипломных работ в электронный формат

В Госдуме предложили перевести сдачу выпускных квалификационных работ (ВКР) исключительно в электронный формат. Об этом сообщает РИА Новости.

С инициативой выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Анна Скрозникова. Такое предложение они направили главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Как отмечают парламентарии, необходимо сделать подачу ВКР исключительно в электронном виде по аналогии с электронными дипломами и учебными материалами. Дело в том, что сейчас во многих высших учебных заведениях до сих пор требуют сдавать ВКР только в печатном виде, а электронную версию записывать на CD‑диск, что по современным стандартам является устаревшей практикой.

Авторы инициативы подсчитали, что в 2024 году вузы выпустили около 824 тыс. студентов, а при подходе, когда надо печатать диплом и записывать его электронную версию на диск, студенты за один год потратили не менее 120 млн рублей.

По их мнению, отказ от печати и CD‑дисков значительно сократит расход бумаги и пластика, уменьшит расходы для студентов на оформление ВКР и CD-носители, снизит объем электронных отходов, а также ускорит процесс проверки работ.

Ранее депутат Даванков призвал отменить домашнюю работу в школах из-за засилья ИИ.