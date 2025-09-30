На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали слова Мерца о том, что Германия не находится в состоянии войны

Песков: Германия давно косвенно вовлечена в конфликт России и Украины
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости/Liesa Johannssen/Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что для Москвы очевиден тот факт, что Германия косвенно вовлечена в конфликт России и Украины.

Таким образом он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что страна не находится в состоянии войны, но и в состоянии мира тоже не находится. Мерц сослался на дроны, но напрямую Россию не обвинил.

«Для нас является очевидным, что косвенно Германия уже давно вовлекла себя в этот конфликт (конфликт РФ и Украины. — «Газета.Ru»)», — отметил Песков.

Он уточнил, что ничего нового для себя Москва в словах Мерца не усмотрела.

30 сентября Мерц заявил о завершении эпохи мира для ФРГ.

Канцлер также прокомментировал недавние полеты неопознанных беспилотников над Данией и германской землей Шлезвиг-Гольштейн, назвав их тревожными. Мерц подчеркнул, что происхождение дронов пока не установлено, и оптимальным решением было бы полностью предотвращать их проникновение в европейское воздушное пространство.

Ранее стало известно о «не разыгранной карте» союзников Украины против России.

