На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о «не разыгранной карте» союзников Украины против России

The Telegraph назвал замороженные активы РФ не разыгранной картой союзников Киева
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Global Look Press

У союзников Украины осталась одна пока еще не разыгранная карта в виде замороженных активов России, которую они на данный момент используют крайне неохотно. С такой оценкой выступила британская газета The Telegraph.

«Запад держит замороженные российские активы — по оценкам, примерно на ~230 млрд евро — которые можно было бы использовать либо напрямую для финансирования военных усилий Украины, либо как обеспечение кредита на закупку вооружений», — говорится в тексте.

По мнению авторов, Киеву пришло время предоставить «финансовое оружие», которое может оказаться решающим.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите, который, как ожидается, состоится 23–24 октября.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике. По его словам, подобное решение также разрушит принципы финансовой деятельности.

Ранее Мерц нашел способ передать Украине российские активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами