На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канцлер Германии заявил о завершении эпохи мира для ФРГ

Канцлер ФРГ Мерц: Германия больше не находится в состоянии мира
true
true
true
close
Piroschka van de Wouw/Reuters

Германия больше не находится в состоянии мира, хотя и не ведет войну. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о риске вооруженного конфликта для страны, передает ТАСС.

«Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира», — заявил Мерц.

Канцлер также прокомментировал недавние полеты неопознанных беспилотников над Данией и германской землей Шлезвиг-Гольштейн, назвав их тревожными. Мерц подчеркнул, что происхождение дронов пока не установлено, и оптимальным решением было бы полностью предотвращать их проникновение в европейское воздушное пространство.

28 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от беспилотников. По словам главы министерства, в ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн, которая расположена на севере ФРГ, был обнаружен «рой беспилотников».

Ранее стало известно о «не разыгранной карте» союзников Украины против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами