В Кремле прокомментировали угрозы Украины ударить по любой точке в России

Песков назвал не новым заявление Украины об отсутствии безопасных мест в РФ
Алексей Майшев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал не новым заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что украинские ракеты могут достать любые военные объекты на российской территории.

«Негативно, заявление не новое. Много такой бравады мы слышим, но ситуация на линии фронтов иная, там бравады нет», — сказал Песков на брифинге, говоря об отношении Москвы к словам Сибиги.

Глава украинского МИД, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, призвал западные страны признать, что Россия находится в состоянии войны с трансатлантическим сообществом.

По его словам, Россия «должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места» и что «украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории».

До этого спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон не запрещает украинской стороне наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее Зеленский попросил у Трампа дальнобойные ракеты «Томагавк».

