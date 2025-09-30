На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЛДПР предложили создать спецтюрьму для террористов и экстремистов

ЛДПР предложила создать отдельные тюрьмы для террористов за полярным кругом
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Депутаты от партии ЛДПР обратились к зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с инициативой создания в России специальных тюрем за полярным кругом только для террористов. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе партии.

«В целях исключения вероятности радикализации заключенных, пресечения организации преступных группировок внутри тюрем, а также обеспечения национальной безопасности нашей страны, прошу Вас поручить рассмотреть инициативу по созданию специализированных исправительных учреждений на территории Российской Федерации исключительно для террористов», — говорится в обращении.

В документе указано, что с учетом событий лета прошлого года, когда заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону и в Вологодской области, депутаты предложили правительству и Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) создать специальные тюрьмы для «лиц, занимающихся террористической деятельностью».

Предложение включало создание такой тюрьмы на базе уже существующих учреждений, таких как «Полярная Сова», «Белый Медведь», «Белый лебедь», «Черный дельфин». В инициативе также говорилось о создании новых объектов за полярным кругом.

Однако ФСИН не поддержала предложение депутатов, сославшись на то, что «строительство новых объектов капитального строительства в настоящее время не представляется возможным».

При этом по мнению ЛДПР, только изоляция террористов в одном месте поможет избежать распространения идей экстремистской направленности среди других заключенных.

16 июня 2024 года шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы. Сотрудники ростовского СИЗО были освобождены, они не пострадали.

Ранее ФСИН опровергла сообщения об уходе киллера Джако на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами