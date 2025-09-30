В ЛДПР предложили создать спецтюрьму для террористов и экстремистов

ЛДПР предложила создать отдельные тюрьмы для террористов за полярным кругом

Депутаты от партии ЛДПР обратились к зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с инициативой создания в России специальных тюрем за полярным кругом только для террористов. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе партии.

«В целях исключения вероятности радикализации заключенных, пресечения организации преступных группировок внутри тюрем, а также обеспечения национальной безопасности нашей страны, прошу Вас поручить рассмотреть инициативу по созданию специализированных исправительных учреждений на территории Российской Федерации исключительно для террористов», — говорится в обращении.

В документе указано, что с учетом событий лета прошлого года, когда заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону и в Вологодской области, депутаты предложили правительству и Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) создать специальные тюрьмы для «лиц, занимающихся террористической деятельностью».

Предложение включало создание такой тюрьмы на базе уже существующих учреждений, таких как «Полярная Сова», «Белый Медведь», «Белый лебедь», «Черный дельфин». В инициативе также говорилось о создании новых объектов за полярным кругом.

Однако ФСИН не поддержала предложение депутатов, сославшись на то, что «строительство новых объектов капитального строительства в настоящее время не представляется возможным».

При этом по мнению ЛДПР, только изоляция террористов в одном месте поможет избежать распространения идей экстремистской направленности среди других заключенных.

16 июня 2024 года шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы. Сотрудники ростовского СИЗО были освобождены, они не пострадали.

