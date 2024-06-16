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Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы

ФСИН сообщает, что все захватчики заложников в Ростовском СИЗО ликвидированы

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Эрик Романенко/ТАСС

Всех шестерых захватчиков ликвидировали в ростовском СИЗО-1 в результате штурма спецназа, на территорию учреждения пропустили медиков. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы», — говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН. Подробности о состоянии захватчиков не приводятся.

Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали.

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Весь личный состав МВД и Росгвардии был поднят по тревоге. Также перекрыто движение в центре Ростова-на-Дону.

Ранее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм.

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Захват заложников в Ростове
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