Экс-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает «Коммерсантъ-Урал» («Ъ-Урал») со ссылкой на источник.

«Олегу Чемезову предъявили обвинение в мошенничестве. <...> бывший свердловский вице-губернатор обвиняется по ч. 4 ст.159 УК РФ. Меру пресечения ему изберут завтра», — говорится в публикации.

Накануне Чемезова доставили в следственный изолятор.

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Чемезов отверг обвинения в мошенничестве.