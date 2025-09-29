На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший вице-губернатор Свердловской области отвергает обвинения в мошенничестве

Бывший свердловский вице-губернатор Чемезов не признает вину в мошенничестве
Правительство Свердловской области

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, которого подозревают в мошенничестве, не признает вину. Об этом сообщили ТАСС в адвокатской группе Lawguard, где работает адвокат обвиняемого.

«Нет, конечно», — ответили в компании на вопрос о том, признает ли Чемезов свою вину.

Чемезов был освобожден от своей должности еще 25 сентября губернатором региона Денисом Паслером.

Чемезова вызвали на допрос в Главное следственное управление МВД по региону. В разговоре с журналистами он не исключил, что его могут задержать после разговора со следователем. По информации портала, показания на Чемезова дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По словам экс-чиновника, решение об отставке связано с ситуацией вокруг его супруги, которую отправили под домашний арест после предъявления обвинения в мошенничестве.

До этого Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему мэру Усть-Кута в Иркутской области Александру Душину, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за избиение подчиненного и дачу взятки в размере миллиона рублей.

Ранее суд отправил в СИЗО профессора Сеченовского университета по делу о взятке.

