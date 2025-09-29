Бывшего вице-губернатора Свердловской области отвезли в изолятор

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, которого подозревают в мошенничестве, доставлен из больницы в следственный изолятор. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.

«Да, его увезли в изолятор после того, как ему оказали врачебную помощь, он подозреваемый», – сказала собеседница агентства.

По ее словам, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обыски провели в кабинете бывшего вице-губернатора Кубани, ушедшего на СВО.