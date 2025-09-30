На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за извинения за удар по Дохе

JP: политики Израиля сочли извинения Нетаньяху перед Катаром позором
true
true
true
close
Ronen Zvulun/Reuters

Израильские политики назвали позором извинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед Катаром за удар по Дохе. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post (JP).

«Унизительные извинения перед государством, которое поддерживает и финансирует терроризм, — это позор», — заявил глава минфина Бецалель Смотрич.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир счел удар по высокопоставленным чиновникам радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре «важным, справедливым и глубоко нравственным».

При этом некоторые политики раскритиковали Нетаньяху за то, что он не извинился перед израильтянами за события 7 октября 2023 года.

Накануне премьер-министр Израиля позвонил коллеге из Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману бен Джасем Аль Тани и принес извинения за удар по Дохе, который произошел 9 сентября. Звонок, по данным журналистов, состоялся во время встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп выразил уверенность в скором заключении сделки по Газе.

Война в Газе
