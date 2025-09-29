На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил, что Россия гарантирует безопасность Венгрии

Орбан: Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Россия гарантирует безопасность Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час», передает РИА Новости.

«Из России надежно поступают газ и нефть. Если нефть и газ оттуда поступать не будут, их придется получать откуда-то еще. Любой другой источник поставок менее надежный, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия... Поэтому менять надежное на ненадежное – нормальные люди так не поступают», – заявил глава венгерского кабмина.

По информации агентства, в эфире передачи Орбан также сообщил, что Украина потеряла свой суверенитет. Венгерский лидер заявил, что республика потеряла пятую часть своей территории, а оставшуюся территорию содержит Запад. И если ЕС решит не дать «ни форинта», то для Украины будет все кончено.

19 сентября подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина обречена на катастрофу. Он предрек республике тяжелые времена без западной помощи.

Ранее Венгрия заблокировала украинские СМИ.

