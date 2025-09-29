На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Венгрии заявил о потере Украиной суверенитета

Орбан: потерявшая пятую часть территории Украина лишилась суверенитета
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Украина утратила свой суверенитет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час», передает РИА Новости.

Глава венгерского кабмина подчеркнул, что Украина утратила пятую часть своей территории.

«Суверенитет Украины на этом закончился. Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено», — сказал премьер.

19 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Украина потеряла свой суверенитет, поскольку зависит от внешних финансовых вливаний. По ее словам, для республики поэтому сложилась опасная ситуация.

В этот же день подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что без финансовой поддержки со стороны Европы и США Украина обречена на катастрофу. Без таких вливаний, считает он, страна обречена на катастрофу.

Ранее Володин объяснил, как Украина утратила свой суверенитет.

