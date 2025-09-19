Полковник Дэниел Дэвис: без поддержки Запада Украина может не выжить

Без финансовой поддержки со стороны Европы и США Украина обречена на катастрофу. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

«По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа», — подчеркнул он.

Без таких вливаний, считает военный США в отставке, Украина обречена на катастрофу.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о том, что Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год, в украинском бюджете заложено $60 млрд, еще $60 млрд нужно где-то найти.

Как писало издание «Страна.ua», $60 млрд, о которых говорит Зеленский, — это только военная помощь, которую Украина рассчитывает получить от иностранных партнеров.

По словам главы украинского правительства, приоритеты правительства на следующий год: оборона и сохранность; евроинтеграция; антикоррупция; благополучие; ветеранская политика; макрофинансы и реформы; бизнес; здоровье и спорт; образование и наука; восстановление; культура; зимняя стабильность.

