Венгрия заблокировала более 10 украинских новостных порталов

Гуйяш: Венгрия заблокировала 12 украинских порталов в ответ на действия Киева
true
true
true
close
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Власти Венгрии заблокировали 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия Киева. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик высказал мнение, не вряд ли многие венгры будут читать «Украинскую правду» или даже захотят читать ее.

Однако Венгрия, как суверенное государство, должна дать зеркальный ответ «на совершенно неоправданную атаку» со стороны Украины, подчеркнул Гуйяш.

Накануне сообщалось, что государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр предложил Украине отказаться от пятой части территории в обмен на мирное урегулирование конфликта.

Мадьяр сравнил положение Украины с ситуацией в Венгрии в конце Первой мировой войны, когда у Будапешта было два варианта: «либо взяться за оружие, либо согласиться на условия мира, даже если это означало бы потерю двух третей территории страны».

Ранее в МИД Украины резко ответили на предложение Венгрии отказаться от территорий.

