На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кишиневе начались митинги несогласных с результатами парламентских выборов

Mash: в Кишиневе начались митинги из-за результатов выборов в парламент
true
true
true

В столице Молдавии, Кишиневе начались митинги представителей оппозиции из-за результатов парламентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По их словам, в Приднестровье люди вообще не смогли проголосовать — мосты через Днестр закрыли якобы из-за угрозы минирования и открыли лишь за полчаса до конца голосования», — говорится в посте.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии явка составила 52,2%.

По последним данным, оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, получает на выборах в парламент 49,84% голосов. Правящая партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов.

ПДС, предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция — 47.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявлял, что оппозиционеры не признают результаты выборов и готовы их обжаловать. Он назвал прошедшее голосование «назначением», а не выборами.

Ранее в Румынии на избирательном участке Молдавии использовали слезоточивый газ.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами