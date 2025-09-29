В Кишиневе начались митинги несогласных с результатами парламентских выборов

Mash: в Кишиневе начались митинги из-за результатов выборов в парламент

В столице Молдавии, Кишиневе начались митинги представителей оппозиции из-за результатов парламентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По их словам, в Приднестровье люди вообще не смогли проголосовать — мосты через Днестр закрыли якобы из-за угрозы минирования и открыли лишь за полчаса до конца голосования», — говорится в посте.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии явка составила 52,2%.

По последним данным, оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, получает на выборах в парламент 49,84% голосов. Правящая партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 50,16% голосов.

ПДС, предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция — 47.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявлял, что оппозиционеры не признают результаты выборов и готовы их обжаловать. Он назвал прошедшее голосование «назначением», а не выборами.

Ранее в Румынии на избирательном участке Молдавии использовали слезоточивый газ.