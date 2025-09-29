На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт: Запад понимает, что РФ классическим военным путем не разгромить

Военэксперт Сивков: Запад попытается нанести России гибридный удар
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

На Западе понимают, что Россию классическим военным путем разгромить невозможно, так как для этого нет ни сил, ни средств. Поэтому единственный путь для НАТО — гибридный конфликт. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информполитике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, Североатлантический альянс уже готовит «гибридный удар».

«И этот гибридный удар, скорее всего, будет выглядеть так: ограниченные силы НАТО будут решать задачу, скажем, в одной из болезненных точек, в том же самом Приднестровье, что может спровоцировать в России социальный взрыв. Вот смысл и логика действий западных политиков», — пояснил Сивков.

Накануне военный эксперт Александр Степанов заявил, что НАТО в настоящее время формирует на территории Молдавии базы для контроля логистики грузов и перемещения воинских подразделений. Он предположил, что целями являются Одесса, молдавский регион Буджак и Приднестровье.

Ранее в Госдуме заявили о вмешательстве Запада в выборы в Молдавии.

