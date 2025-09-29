Военный эксперт: Запад понимает, что РФ классическим военным путем не разгромить

На Западе понимают, что Россию классическим военным путем разгромить невозможно, так как для этого нет ни сил, ни средств. Поэтому единственный путь для НАТО — гибридный конфликт. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информполитике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, Североатлантический альянс уже готовит «гибридный удар».

«И этот гибридный удар, скорее всего, будет выглядеть так: ограниченные силы НАТО будут решать задачу, скажем, в одной из болезненных точек, в том же самом Приднестровье, что может спровоцировать в России социальный взрыв. Вот смысл и логика действий западных политиков», — пояснил Сивков.

Накануне военный эксперт Александр Степанов заявил, что НАТО в настоящее время формирует на территории Молдавии базы для контроля логистики грузов и перемещения воинских подразделений. Он предположил, что целями являются Одесса, молдавский регион Буджак и Приднестровье.

Ранее в Госдуме заявили о вмешательстве Запада в выборы в Молдавии.