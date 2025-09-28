Депутат Журавлев: запад бьется за Молдавию, потому что это фронт против России

Основатель и глава Telegram Павел Дуров рассказал, что французские спецслужбы обращались к нему с просьбой цензурировать молдавские Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что Европа использует все средства, чтобы «расставить своих людей», а за Молдавию «бьются насмерть», потому что считают антироссийским фронтом.

«Ровно так же западные спецслужбы — по признанию того же Дурова — беззастенчиво вмешивались в выборы в Румынии, и, как известно, добились там своего. Для насквозь лживой Европы давно уже все средства хороши — лишь бы насадить повсюду нужную идеологию, расставить везде своих людей. Доходит до того, что неугодных кандидатов уничтожают физически, как было с представителями партии «Альтернатива для Германии» на последних земельных выборах в ФРГ. Молдавию они считают очередным фронтом против России, поэтому биться за нее будут насмерть, используя все возможности. Интересно, кстати, что Дуров признался в том, что его заставляли сделать французы, когда уже идет голосование, и изменить ничего нельзя. С российскими спецслужбами, помнится, он такой конфиденциальности не сохранял», — сказал он.

28 сентября Павел Дуров рассказал, что около года назад, находясь в Париже из-за уголовного дела, он получил через посредника предложение от французских спецслужб — его попросили помочь правительству Молдавии в цензуре определенных каналов в мессенджере перед президентскими выборами. По словам бизнесмена, после анализа указанных каналов были выявлены некоторые нарушения правил, и они были удалены.

Предприниматель уточнил, что в обмен на сотрудничество французская разведка пообещала надавить на судью, который выдал ордер на его арест.

Вскоре команда Telegram получила второй список «проблемных» молдавских каналов, большинство из которых оказались легитимными и соответствовали правилам платформы. Дуров отметил, что все эти каналы выражали политические позиции, неугодные властям Франции и Молдавии, и мессенджер отказался удовлетворить эту просьбу.

Дуров подчеркнул приверженность платформы свободе слова и пообещал продолжать раскрывать попытки давления на компанию с целью цензуры.

Свое заявление бизнесмен сделал в день парламентских выборов в Молдавии — предварительные итоги станут известны в ночь на 29 сентября.

Ранее Маск ответил на пост Дурова о цензуре молдавских Telegram-каналов.