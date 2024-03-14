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Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте

Newsweek: Зеленский соврал Западу об успехах ВСУ и остановке наступления ВС РФ

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал об успехах на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако на самом деле ситуация совершенно другая. Об этом пишет издание Newsweek.

«Российские вооруженные силы добиваются новых, пускай и незначительных территориальных успехов, однако при этом Зеленский заявил, что силы Москвы удалось остановить», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что российские силы продвигаются по всем направлениям фронта.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Он отметил, что с момента своего назначения главой ВСУ успел поработать в двух бригадах. В обеих постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения подразделений российской армии.

Главком ВСУ добавил, что российские военные продолжают наступать и сейчас прилагают основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

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