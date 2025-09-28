На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны Запада призвали признать неудобную правду о России и Украине

Экс-депутат Европарламента Шопрад: Россия побеждает в конфликте на Украине
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия обладает потенциалом для победы в затяжном конфликте с Украиной, и Западу надо это признать и сесть за стол переговоров. Об этом заявил французский геополитик, экс-депутат Европарламента Эмерик Шопрад в беседе с ТАСС.

«Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это была долгая война, Россия ее выигрывает, и Россия способна выиграть ее в долгосрочной перспективе», — сказал он.

По его мнению, в интересах западных стран «быть разумными» и начать договариваться с РФ прежде, чем конфликт приведет к еще большим катастрофам, которые могут распространиться за пределы Украины. Эксперт считает, что конфликт можно завершить, только признав суверенитет России над Крымом и четырьмя новыми регионами, а оставшиеся территории Украины превратить в нейтральное буферное государство.

Шопрад также призвал Запад «принять историческую очевидность: часть территории сегодняшней Украины исторически является русской». По его словам, это относится не только к Крыму, но и Донбассу, а также всему востоку Украины в целом. Эксперт отметил, что «нет ничего постыдного» в том, чтобы быть нейтральным государством, и привел в пример Швейцарию.

До этого журналист из ФРГ Юлиан Репке в соцсети X признал превосходство России над Украиной на поле боя. Он отметил, что победа в конфликте может достаться только одной стороне, и сейчас это не Украина.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

