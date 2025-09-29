В Госдуме оценили заявление США о разрешении Украине наносить удары вглубь РФ

Высказывание спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием является странным. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Считаю, что это какое-то странное заявление. Оно полутонами написано. Без понимания того, что это так или не так», — заявил он.

По словам Чепы, в это же время президент Украины Владимир Зеленский настоятельно просил «Томагавки». Депутат подчеркнул, что данное заявление американских представителей является неконкретным.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника президента США Кита Келлога о возможных поставках ракет «Томагавк» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

Он добавил, что в случае поставок возникает вопрос о том, кто будет запускать снаряды вглубь России.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью для телеканала Fox News, в ходе которого рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

Ранее Зеленский раскрыл детали первых военных поставок США Украине за счет НАТО.