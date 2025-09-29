Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать беспилотники ВС РФ

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что не намерен отдавать приказ сбивать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Глава государства высказался о ситуации в ходе интервью для телеканала CNN.

Во время беседы ведущая поинтересовалась у финского лидера, как он отреагирует в случае нарушения воздушного пространства страны со стороны дронов Вооруженных сил РФ. Журналистка спросила, отдаст ли Стубб приказ уничтожить БПЛА.

«Нет. У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС (Военно-воздушные силы — «Газета.Ru») решают, что делать», — сказал президент.

Он уточнил, что в подобных случаях действия властей зависят от ситуации.

28 сентября финский лидер прокомментировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что коллективный Запад спровоцировал кризис на Украине, и ее руками НАТО и Европейский союз (ЕС) объявили РФ «настоящую войну». Стубб назвал это высказывание «типичной российской информационной войной». Он добавил, что Хельсинки не находятся в состоянии войны с Москвой.

