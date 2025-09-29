На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать беспилотники ВС РФ

Президент Финляндии Стубб отказался отдавать приказ сбивать российские БПЛА
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что не намерен отдавать приказ сбивать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Глава государства высказался о ситуации в ходе интервью для телеканала CNN.

Во время беседы ведущая поинтересовалась у финского лидера, как он отреагирует в случае нарушения воздушного пространства страны со стороны дронов Вооруженных сил РФ. Журналистка спросила, отдаст ли Стубб приказ уничтожить БПЛА.

«Нет. У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС (Военно-воздушные силы — «Газета.Ru») решают, что делать», — сказал президент.

Он уточнил, что в подобных случаях действия властей зависят от ситуации.

28 сентября финский лидер прокомментировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил, что коллективный Запад спровоцировал кризис на Украине, и ее руками НАТО и Европейский союз (ЕС) объявили РФ «настоящую войну». Стубб назвал это высказывание «типичной российской информационной войной». Он добавил, что Хельсинки не находятся в состоянии войны с Москвой.

Ранее в Финляндии рассказали, в каких странах пройдет операция НАТО «Восточный часовой».

