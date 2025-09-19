На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии назвали страны, в которых пройдет операция «Восточный часовой»

Стубб: операция НАТО «Восточный часовой» будет проходить в Румынии и Польше
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что операция стран НАТО «Восточный часовой» начнется на юго-восточном флаге альянса — в Румынии и Польше. Об этом сообщает Reuters.

Говоря о возможном проникновении беспилотников в воздушное пространство страны, Стубб отметил, что Финляндия готова к отражению подобных угроз.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что для усиления восточного фланга Североатлантического альянса после прилета беспилотников в Польше организация запускает операцию «Восточный часовой». По его словам, «эта военная активность» будет включать «различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт объяснил, в каких регионах Запад может спровоцировать РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами