В Финляндии назвали страны, в которых пройдет операция «Восточный часовой»

Стубб: операция НАТО «Восточный часовой» будет проходить в Румынии и Польше

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что операция стран НАТО «Восточный часовой» начнется на юго-восточном флаге альянса — в Румынии и Польше. Об этом сообщает Reuters.

Говоря о возможном проникновении беспилотников в воздушное пространство страны, Стубб отметил, что Финляндия готова к отражению подобных угроз.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что для усиления восточного фланга Североатлантического альянса после прилета беспилотников в Польше организация запускает операцию «Восточный часовой». По его словам, «эта военная активность» будет включать «различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем противовоздушной обороны.

