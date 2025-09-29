На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Догнать Россию и Китай»: анонсы «Золотого купола» США сочли иллюзией могущества

Политолог Михайлов: система ПРО Golden Dome – это иллюзия могущества США
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Пентагон заявил о завершении разработки дорогостоящей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Предполагается, что она будет включать в себя космическое оружие для перехвата ударов. Выступая с подобными сообщениями, Вашингтон создаёт иллюзию могущества, а параллельно стремится нарастить мощности в области гиперзвуковых ракет, стремясь догнать Россию и Китай. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.

Отметим, что, по данным американских СМИ, ПРО Golden Dome не будет завершена к концу президентского срока Дональда Трампа, а для демонстрации будет готова к концу 2028 года. Это говорит о том, что сама по себе реализация проекта может в действительности никогда не завершиться, считает Михайлов. По его мнению, этот план больше похож на стратегическую оборонную инициативу и обман.

«США отстают в области гиперзвука. И возможно, пока они будут нагонять пух с «Золотым куполом», параллельно постараются разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы догнать Россию и Китай», — предположил политолог.

По его мнению, США воспринимают отставание от конкурентов в области сверхзвуковых ракет критически, и, хотя никто нападать на страну не собирается, Вашингтон понимает, что в случае прямого конфликта с КНР окажется в уязвимой ситуации. При этом Трамп неоднократно заявлял стремление сделать Америку великой державой, поэтому он стремится любыми путями создать иллюзию могущества, считает политолог. По его мнению, в то же время американский лидер может на самом деле и не считать проект «Золотой купол» по-настоящему серьёзным.

Напомним, о завершении разработки ПРО Golden Dome стало известно 18 сентября. Президент США Дональд Трамп заявлял, что реализация проекта может обойтись в $175 млрд. В конгрессе при этом полагают, что расходы будут значительно выше, поскольку только сеть космических перехватчиков оценивается в $542 млрд на 20 лет. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — 2 минут после их запуска. Для реализации проекта планируется развернуть в космосе специализированные спутники, предназначенные для перехвата ракет с орбиты Земли.

Ранее в России назвали проект «Золотой купол» угрозой стратегической стабильности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами