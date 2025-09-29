«Догнать Россию и Китай»: анонсы «Золотого купола» США сочли иллюзией могущества

Пентагон заявил о завершении разработки дорогостоящей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Предполагается, что она будет включать в себя космическое оружие для перехвата ударов. Выступая с подобными сообщениями, Вашингтон создаёт иллюзию могущества, а параллельно стремится нарастить мощности в области гиперзвуковых ракет, стремясь догнать Россию и Китай. Об этом в беседе с 360.ru заявил политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.

Отметим, что, по данным американских СМИ, ПРО Golden Dome не будет завершена к концу президентского срока Дональда Трампа, а для демонстрации будет готова к концу 2028 года. Это говорит о том, что сама по себе реализация проекта может в действительности никогда не завершиться, считает Михайлов. По его мнению, этот план больше похож на стратегическую оборонную инициативу и обман.

«США отстают в области гиперзвука. И возможно, пока они будут нагонять пух с «Золотым куполом», параллельно постараются разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы догнать Россию и Китай», — предположил политолог.

По его мнению, США воспринимают отставание от конкурентов в области сверхзвуковых ракет критически, и, хотя никто нападать на страну не собирается, Вашингтон понимает, что в случае прямого конфликта с КНР окажется в уязвимой ситуации. При этом Трамп неоднократно заявлял стремление сделать Америку великой державой, поэтому он стремится любыми путями создать иллюзию могущества, считает политолог. По его мнению, в то же время американский лидер может на самом деле и не считать проект «Золотой купол» по-настоящему серьёзным.

Напомним, о завершении разработки ПРО Golden Dome стало известно 18 сентября. Президент США Дональд Трамп заявлял, что реализация проекта может обойтись в $175 млрд. В конгрессе при этом полагают, что расходы будут значительно выше, поскольку только сеть космических перехватчиков оценивается в $542 млрд на 20 лет. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — 2 минут после их запуска. Для реализации проекта планируется развернуть в космосе специализированные спутники, предназначенные для перехвата ракет с орбиты Земли.

Ранее в России назвали проект «Золотой купол» угрозой стратегической стабильности.