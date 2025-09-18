На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США завершили разработку проекта дорогостоящей системы противоракетной обороны

Bloomberg: Пентагон завершил разработку дорогостоящей системы ПРО Golden Dome
Depositphotos

Пентагон завершил разработку дорогостоящей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что реализация проекта может обойтись в $175 млрд. В конгрессе при этом полагают, что расходы будут значительно выше, поскольку только сеть космических перехватчиков оценивается в $542 млрд на 20 лет.

Ожидается, что система «Золотой купол» позволит обнаруживать сотни ракет, направленных на территорию США. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — 2 минут после их запуска.

Для реализации проекта планируется развернуть в космосе специализированные спутники, предназначенные для перехвата ракет с орбиты Земли.

В конце мая газета The Guardian писала, что система противоракетной обороны «Золотой купол», которая будет включать космическое оружие для перехвата ударов по США, не будет завершена к концу президентского срока Дональда Трампа. По информации издания, она будет готова только для демонстрации к концу 2028 года.

По мнению политолога Дмитрия Стефановича, говоря о новой системе ПРО, Трамп хочет показать американскую мощь, способность США нанести удар, который останется без ответа. Эксперт отметил, что проект «Золотого купола» вполне вписывается в концепцию мира через силу, которой придерживается текущая администрация Белого дома.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил более $10 млрд на секретные вооружения против Китая.

