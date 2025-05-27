В России назвали проект «Золотой купол» угрозой стратегической стабильности

Проект американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность, мнение России и Китая по этому вопросу совпадают. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в рамках выстраивания системы ПВО планируется придать новый импульс будущему развитию средств достартового поражения ракетных вооружений, инфраструктуры, которая обеспечивает их использование. По словам Захаровой, это является материальным выражением «крайне опасной доктринальной установки» американского государства на нанесение так называемых превентивных, в действительности же первых «обезоруживающих ударов». Захарова отметила, что проект США представляет собой прямой подрыв основ стратегической стабильности.

Представитель МИД РФ добавила, что ситуация еще больше усугубляется тем, что этот «купол» прямо предполагает значительное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая развертывание там систем перехвата.

Захарова подчеркнула, что мнение России и Китая по этому вопросу полностью совпадают. Подтверждением этому является принятие по итогам встречи российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина совместного заявления по глобальной стратегической стабильности от 8 мая 2025 года.

В январе этого года президент Дональд Трамп объявил, что США приступят к созданию многомиллиардной системы ПРО «Золотой купол». Она будет состоять из огромного созвездия спутников и космических аппаратов-перехватчиков, а если американцы настроены серьезно, то будет включать в себя размещенные на орбите лазеры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее КНДР обвинила США в создании угрозы космической ядерной войны.