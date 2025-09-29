Посол заявил, что Россия ответит в случае применения Британией закона об иновлиянии

Сообщений о применении властями Великобритании в отношении российских граждан закона об иностранном влиянии (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS) не поступало. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за этим и оставляет за собой право на ответные меры.

Келин отметил, что параметры реакции России будут зависеть от практики применения Лондоном нового механизма.

В соответствии с новой схемой, все проживающие в Великобритании обязаны декларировать свою деятельность, если она происходит по договоренности с другими странами или по их указанию. Закон включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все государства, а следующий, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые якобы представляют риск для национальной безопасности Великобритании — России и Ирана. Все те, кто не задекларируют любую деятельность, которая осуществляется по договоренности с Россией, могут получить до пяти лет тюрьмы.

