Володин встретился с президентом Вьетнама

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник, 29 сентября, провел встречу с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи Володин передал вьетнамскому лидеру от президента России Владимира Владимировича Путина самые добрые пожелания и успехов в работе. По его словам, Госдума «сделает все, чтобы через законодательное решение» можно было «выйти на реализацию договоренностей», достигнутых главами двух государств, что позволит отношениям стран развиваться более динамично.

«Со своей стороны, конечно, нам важно внести вклад в развитие отношений между народами и государствами, чему была посвящена работа вчера в рамках четвертого заседания совместной комиссии, которую создали мы вместе с нашими коллегами из парламента Вьетнама», — сказал Володин.

Лыонг Кыонг также передал российскому лидеру «самое теплое приветствие и самые хорошие пожелания». Кроме того, он «поздравил Россию с достижениями» под руководством Путина, «в которых важную роль сыграла и Государственная дума».

Политик добавил, что Коммунистическая партия Вьетнама, государство и народ «всегда помнят ту драгоценную помощь», которую оказал СССР.

28 сентября Володин во главе делегации российских депутатов прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.