Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле заявил о намерении расширять торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Ханоя.

Лидер РФ отметил, что страны подписали солидный пакет документов, а в совместной декларации сформулированы ключевые принципы двустороннего партнерства и намечены ориентиры для будущей работы.

«В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества», — сказал Путин.

Он отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился более чем на 20% и достиг $6 млрд. Хотя четыре года назад он превышал этот показатель, стороны движутся в правильном направлении. Например, они переходят на расчет в нацвалютах при финансовых операциях.

По словам главы государства, Москва и Ханой также реализуют совместные проекты в сфере энергетики, промышленности, сельском хозяйстве и образовании.

То Лам находится в Москве с рабочим визитом в честь торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы. Позже представитель Вьетнама встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, а также с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и зампредом российского Совбеза Дмитрием Медведевым. 10 мая он провел переговоры с Путиным в Кремле. Они продолжались около трех с половиной часов. По их итогам лидеры подписали более 20 соглашений.

Ранее Путин подтвердил планы сотрудничать с Вьетнамом словами из советской песни.