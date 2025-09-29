Глава МИД Италии сделал резкое заявление после слов Зеленского о России

Глава итальянского МИД Антонио Таяни опроверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских беспилотников в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что Россия не хочет третьей мировой войны.

«Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев», — сказал он.

По словам дипломата, после бездоказательных заявлений украинского лидера он проконсультировался с главой минобороны Италии Гвидо Кросетто, чтобы успокоить граждан.

«Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить», — подчеркнул он.

Также Таяни сказал, что Украина должна воздержаться от бездоказательных заявлений, если Киев и дальше хочет рассчитывать на помощь от Рима.

Накануне Зеленский заявил, что Россия якобы использует танкеры для запуска дронов по странам Европы.

27 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Российская Федерация не направляет ракеты и беспилотные летательные аппараты на объекты в странах Европы и НАТО.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщение о дронах в Норвегии и Дании.