Глава РФПИ одобрил идею создания разведотдела для Трампа

Дмитриев: инициатива создания особого разведотдела для Трампа является важной
Jeenah Moon/Reuters

Руководитель РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поддержал идею создания особого разведывательного отдела, который будет предоставлять президенту США Дональду Трампу правдивую и объективную информацию, не искаженную глобалистами и «глубинным государством». Об этом Дмитриев написал на своей странице в социальной сети X.

Глава РФПИ отреагировал на заявление экс-советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна о том, что президенту Соединенных Штатов нужен особый разведывательный отдел. Такое подразделение должно будет предоставлять американскому лидеру объективные разведывательные данные, на которые не влияют «глубинное государство» или «глобалисты-махинаторы».

По мнению Дмитриева, такая инициатива является важной, особенно в то время, когда «глубинным государством» и глобалистами создается дезинформация для того, чтобы сорвать критически важные для глобальной безопасности и благополучия решения.

27 сентября Трамп заявил, что поручил «военному министру» Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» Портленда и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов».

Ранее Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве при беспорядках в Капитолии в 2021 году.

Второй срок Трампа
