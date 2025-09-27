Трамп поручил отправить войска на защиту «опустошенного войной» Портленда

Американский президент Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social написал, что поручил «военному министру» Питу Хегсету предоставить войска для защиты «опустошенного войной» Портленда и объектов миграционной полиции ICE от «Антифа» и «других внутренних террористов».

«Я также разрешаю использовать полную силу, если это необходимо», — сообщил глава государства.

На этой неделе Трамп подписал указ о признании «Антифа» в Соединенных Штатах террористической организацией. В документе отмечается, что это решение обусловлено «моделью политического насилия», якобы используемой движением, чтобы подавлять политическую активность и подрывать правопорядок.

«Антифа» не является юридическим лицом или формальной организацией. Этот термин используется для обозначения людей, придерживающихся анархистских убеждений. До этого директор ФБР Кэш Патель сообщал о проведении контртеррористических расследований в отношении «нигилистов».

Ранее Трамп предлагал ввести войска в Мексику.