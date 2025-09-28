Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве при беспорядках в Капитолии в 2021 году

Трамп: ФБР нарушили протокол во время штурма Капитолия в 2021 году

Президент США Дональд Трамп обвинил сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) в подстрекательстве во время штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, в тот день ФБР разместила у Капитолия 274 агента бюро. Глава Белого дома утверждает, что «они, вероятно, действовали как агитаторы и мятежники, а не как сотрудники правоохранительных органов». Он отметил, что это является «нарушением всех правил, норм, протоколов и стандартов».

«Я хочу знать, кто такой каждый из этих так называемых «агентов» и чем они занимались в тот день», — написал Трамп.

6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в Капитолий на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Телеканал CNN писал, что агенты ФБР подали иск против министерства юстиции США из-за учета данных почти 5 тыс. причастных к расследованию штурма Капитолия.

Ранее Трамп назвал экс-главу ФБР «грязным полицейским».