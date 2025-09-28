На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан рассказал о внезапном звонке от Трампа

Орбан: Трамп позвонил во время ужина спросить про отказ от российской энергии
true
true
true
close
Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом во время семейного ужина, в ходе которого обсуждался отказ от российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава венгерского правительства, выступая после мероприятия в Дебрецене, передает РИА Новости.

«Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет», — сказал он.

Политик подчеркнул, что на поставленный вопрос он, разумеется, дал ответ, соответствующий национальным интересам Венгрии. После этой беседы министр доел лечо и отправился спать, добавил он.

До этого Орбан заявил, что Венгрия продолжит получать ископаемое топливо из России, несмотря на требования Трампа, и что он проинформировал республиканца о том, что прекращение поставок российских энергоносителей станет «катастрофой» для венгерской экономики.

Ранее Трамп обратился к Венгрии с требованием по российской нефти.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами