Орбан рассказал о внезапном звонке от Трампа

Орбан: Трамп позвонил во время ужина спросить про отказ от российской энергии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом во время семейного ужина, в ходе которого обсуждался отказ от российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава венгерского правительства, выступая после мероприятия в Дебрецене, передает РИА Новости.

«Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент США ворвался к нам на кухню посредством телефонного звонка. Мы говорили о том, откажется ли Венгрия от российских газа и нефти или нет», — сказал он.

Политик подчеркнул, что на поставленный вопрос он, разумеется, дал ответ, соответствующий национальным интересам Венгрии. После этой беседы министр доел лечо и отправился спать, добавил он.

До этого Орбан заявил, что Венгрия продолжит получать ископаемое топливо из России, несмотря на требования Трампа, и что он проинформировал республиканца о том, что прекращение поставок российских энергоносителей станет «катастрофой» для венгерской экономики.

Ранее Трамп обратился к Венгрии с требованием по российской нефти.