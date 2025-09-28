Песков: нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны

Нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны. Об этом в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, необходимо вынуждать страны Европы отказаться от милитаристских позиций. Песков также добавил, что нужно работать над реанимацией двусторонних отношений РФ и США.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с трибуны 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов. Дипломат подчеркнул, что права русскоязычного населения на подконтрольных Украине территориях должны быть восстановлены. Тогда можно обсуждать и гарантии безопасности для Киева.

