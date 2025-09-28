На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле призвали Киев к мирному урегулированию конфликта

Песков: нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны. Об этом в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, необходимо вынуждать страны Европы отказаться от милитаристских позиций. Песков также добавил, что нужно работать над реанимацией двусторонних отношений РФ и США.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с трибуны 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов. Дипломат подчеркнул, что права русскоязычного населения на подконтрольных Украине территориях должны быть восстановлены. Тогда можно обсуждать и гарантии безопасности для Киева.

Ранее Песков напомнил о приглашении Трампа в Москву.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами