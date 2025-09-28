На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков ответил на вопрос о реакции РФ на возможный удар Киева по Кремлю

Песков заявил, что о реакции РФ на возможную атаку Кремля лучше не говорить
Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину ответил на вопрос о возможной атаке Киева на Кремль.

Он отметил, что о реакции Москвы в подобной ситуации «лучше даже не говорить», и подчеркнул, что это «понимают все стороны».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы могут «устроить блэкаут» в Москве. Глава государства пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по столице РФ в случае атак российских войск на объекты украинской энергетики.

До этого Зеленский Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп обещал подумать над предоставлением Киеву вооружений, которые «заставят» Владимира Путина сесть за стол переговоров. По словам главы Украины, если РФ не прекратит конфликт, чиновники, работающие в Кремле, «должны убедиться, что знают, где находится ближайшее бомбоубежище».

Ранее Зеленский прокомментировал атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

