Зеленский прокомментировал атаки на российские НПЗ

Зеленский счел удары по НПЗ наиболее эффективными санкциями против РФ
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) наиболее эффективными санкциями против России.

«Наиболее эффективные санкции, наиболее действующие санкции — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах», — заявил украинский лидер.

14 сентября губернатор Александр Дрозденко сообщил, что на территории завода КИНЕФ в Ленобласти произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника.

Как рассказало министерство обороны России, системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ.

В Брянской области сбили 30 беспилотников, 15 — над Крымом. Еще 12 дронов уничтожили над Смоленской областью, десять — над Калужской. Пять БПЛА ликвидировали над территорией Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря, еще два — в Ленинградской области. По одному беспилотному летательному аппарату уничтожили в Ростовской, Рязанской, Орловской областях.

Ранее ВС России поразили центры подготовки операторов дронов ВСУ.

