Зеленский пригрозил «устроить блэкаут» в Москве

Зеленский заявил, что Украина может «устроить блэкаут» в Москве
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы могут «устроить блэкаут» в Москве. Видео его выступления было размещено в Telegram-канале агентства УНИАН.

Глава государства пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по столице РФ в случае атак российских войск на объекты украинской энергетики.

«В Кремле должны знать, что будет блэкаут в столице России», — сказал он.

До этого британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщила, что Зеленский во время закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 23 сентября на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, запросил у Вашингтона поставки крылатых ракет «Томагавк». По информации издания, глава Белого дома «согласен на его призыв передать Украине крылатую ракету большой дальности, которая поставит Москву в зону досягаемости ударов Киева».

Axios со ссылкой на источники также подтверждает, что речь идет о ракетах «Томагавк». Как отмечает издание, Украина и раньше неоднократно просила у США это оружие.

«Томагавк» — американская крылатая ракета большой дальности, спроектированная во время Холодной войны. Первая модификация поступила на вооружение в 1983 году. С тех пор ее неоднократно дорабатывали, увеличивая дальность, точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. В стандартной конфигурации дальность полета ракеты может составлять 1600 км, в некоторых модификациях — до 2500 км.

Ранее Зеленский прокомментировал атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

СВО: последние новости
