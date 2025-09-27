На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по урегулированию на Украине

МИД Турции: Эрдоган и Трамп обсудили шаги по украинскому урегулированию
close
Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме шаги по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. Его выступление транслировала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что речь шла о совместных шагах Анкары и Вашингтона, которые можно предпринять, чтобы добиться мира между Москвой и Киевом.

По словам дипломата, политики также говорили о Сирии и секторе Газа и договорились укреплять двустороннее сотрудничество. Фидан назвал встречу «конструктивной и позитивной».

Переговоры американского и турецкого лидеров состоялись 25 сентября в Белом доме. В тот же день Трамп выразил уверенность, что Эрдоган может оказать значительное влияние на прекращение огня на Украине. А президент Турции после встречи сообщил, что Анкара намерена продолжать усилия по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил, что экономика России «катится к чертям».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами