Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по урегулированию на Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме шаги по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. Его выступление транслировала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что речь шла о совместных шагах Анкары и Вашингтона, которые можно предпринять, чтобы добиться мира между Москвой и Киевом.

По словам дипломата, политики также говорили о Сирии и секторе Газа и договорились укреплять двустороннее сотрудничество. Фидан назвал встречу «конструктивной и позитивной».

Переговоры американского и турецкого лидеров состоялись 25 сентября в Белом доме. В тот же день Трамп выразил уверенность, что Эрдоган может оказать значительное влияние на прекращение огня на Украине. А президент Турции после встречи сообщил, что Анкара намерена продолжать усилия по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил, что экономика России «катится к чертям».