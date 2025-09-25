Трамп оценил роль Эрдогана в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: Эрдоган может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать значительное влияние на прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, он может оказать большое влияние, если захочет, прямо сейчас. Он очень нейтрален», — сказал американский лидер.

23 сентября Эрдоган во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что готов продолжать работу в интересах урегулирования украинского конфликта. Он напомнил, что именно в Турции прошли встречи между делегациями Российской Федерации и Украины.

До этого сообщалось, что Эрдоган встретится с Трампом в Белом доме. Ожидается, что политики обсудят украинский конфликт и другие темы.

В начале сентября Эрдоган провел контакты с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и пришел к выводу, что главы государств пока не готовы провести личную встречу.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада.