Эрдоган после переговоров с Трампом сделал заявление по Украине

Анкара намерена продолжать усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что РФ и Украина — не единственные страны, которые терпят убытки из-за боевых действий. По словам главы республики, в подобной ситуации находятся все.

«Мы знаем эту правду, поэтому хотим, чтобы войны сменились миром, а конфликты — спокойствием и стабильностью. Конечно, начать войну легко, но закончить ее трудно. Поэтому мы прилагаем усилия для достижения мира во всех регионах, в первую очередь в зонах конфликтов, которые нас окружают», — сказал Эрдоган.

Как он отметил, полученные к текущему моменту результаты свидетельствуют о том, что усилия Турции по урегулированию украинского конфликта «не были напрасными». Среди этих результатов — переговоры делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, а также обмен пленными.

«Мы <...> будем продолжать нашу борьбу до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», — добавил президент.

Переговоры американского и турецкого лидеров состоялись 25 сентября в Белом доме. В тот же день Трамп выразил уверенность, что Эрдоган может оказать значительное влияние на прекращение огня на Украине.

Ранее президент Турции сообщил о намерении продвигать стамбульские переговоры по Украине.