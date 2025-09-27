Россия и США проведут осенью третий раунд консультаций по «раздражителям»

Текущей осенью пройдет третий раунд консультаций России и США по «раздражителям» между двумя странами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Наш диалог (РФ и Соединенных Штатов. — «Газета.Ru») про визы, про функционирование посольств, про... собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется, было уже два раунда, третий мы с (государственным секретарем США) Марко Рубио договорились провести этой осенью», — сказал министр.

24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тональность в вопросе взаимоотношений Москвы и Вашингтона может меняться каждый день, однако все идет гораздо медленнее, чем хотелось бы. Об этом заявил

По его словам, существует множество тем, которые были бы выгодны американской стороне в рамках сотрудничества с РФ. Представитель Кремля отметил, что в целом администрация США сейчас ориентирована на бизнес, поэтому она не может не понимать выгоду от торгового и экономического сотрудничества с российской стороной.

