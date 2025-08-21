Переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности для Украины фактически сорваны из-за требований Москвы включить принцип «неделимой безопасности» с участием РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

Собеседник агентства утверждает, что российская сторона саботирует процесс, пытаясь превратить идею защиты Украины в формальность. По его словам, это соответствует ожиданиям европейских политиков.

«Отпор [Сергея] Лаврова по гарантиям безопасности фактически разорвал переговоры», — приводит издание слова чиновника.

Принцип «неделимой безопасности», продвигаемый Москвой, предполагает равный учет интересов всех сторон, включая Россию.

21 августа Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, которая связана с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.

Ранее в конгрессе США призвали предложить России членство в НАТО.