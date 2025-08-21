На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе объяснили, почему сорвались переговоры США и России по безопасности Украины

Bloomberg: переговоры по Украине сорвались из-за требования России
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности для Украины фактически сорваны из-за требований Москвы включить принцип «неделимой безопасности» с участием РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.

Собеседник агентства утверждает, что российская сторона саботирует процесс, пытаясь превратить идею защиты Украины в формальность. По его словам, это соответствует ожиданиям европейских политиков.

«Отпор [Сергея] Лаврова по гарантиям безопасности фактически разорвал переговоры», — приводит издание слова чиновника.

Принцип «неделимой безопасности», продвигаемый Москвой, предполагает равный учет интересов всех сторон, включая Россию.

21 августа Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, которая связана с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.

Ранее в конгрессе США призвали предложить России членство в НАТО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами