В Кремле высказались о желании вывести отношения с США из застоя

Тональность в вопросе взаимоотношений России и США может меняться каждый день, однако все идет гораздо медленнее, чем хотелось бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Завалы в наших отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия при прошлых администрациях, действительно очень серьезные, и они мешают», — объяснил он.

По словам Пескова, существует множество тем, которые были бы выгодны американской стороне в рамках сотрудничества с Россией. Он отметил, что в целом администрация США сейчас ориентирована на бизнес, поэтому она не может не понимать выгоду от торгового и экономического сотрудничества с российской стороной.

Представитель Кремля отметил, что Россия остается открытой в данном вопросе и хочет ускорить работу по обсуждению раздражителей, которые есть в двусторонних отношениях между странами, но эта работа идет медленно.

До этого Песков рассказал, что лидеры России и США в целом общаются на «ты». По его словам, президенты с уважением и тепло относятся друг к другу, но это не мешает им обсуждать острые темы, в том числе тему урегулирования конфликта на Украине, и доносить друг до друга главные посылы.

Ранее в Кремле предупредили об отложенном эффекте пошлин Трампа.