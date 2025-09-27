Захарова сравнила отношение России и США к вопросу ядерной энергетики

Россия и СССР исторически придерживались позиции мирного использования ядерной энергетики, в отличие от США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.
Она напомнила участникам марафона «Знание. Первые», что 80 лет назад, с появлением ядерных технологий, мир столкнулся с выбором пути развития. По словам Захаровой, США первыми применили ядерное оружие, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки, уничтожив эти города и их мирных жителей.
По ее словам, у мира была альтернатива — пойти путем агрессии или направить атом на мирные цели.
«Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной, атомной энергии», — подчеркнула Захарова.
В марте министр энергетики США Крис Райт заявил, что страна намерена модернизировать свой ядерный арсенал, чтобы сохранить технологическое превосходство и предотвратить его применение.
Ранее глава МАГАТЭ пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене.