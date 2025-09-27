На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова сравнила отношение России и США к вопросу ядерной энергетики

Захарова: Россия и СССР, в отличие от США, всегда выступали за мирный атом
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия и СССР исторически придерживались позиции мирного использования ядерной энергетики, в отличие от США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Она напомнила участникам марафона «Знание. Первые», что 80 лет назад, с появлением ядерных технологий, мир столкнулся с выбором пути развития. По словам Захаровой, США первыми применили ядерное оружие, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки, уничтожив эти города и их мирных жителей.

По ее словам, у мира была альтернатива — пойти путем агрессии или направить атом на мирные цели.

«Наша страна всегда была за мирное использование, изучение и применение ядерной, атомной энергии», — подчеркнула Захарова.

В марте министр энергетики США Крис Райт заявил, что страна намерена модернизировать свой ядерный арсенал, чтобы сохранить технологическое превосходство и предотвратить его применение.

Ранее глава МАГАТЭ пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами