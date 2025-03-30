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США заявили о необходимости модернизировать ядерное оружие

Министр энергетики США Райт: нам необходимо модернизировать ядерный арсенал
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FOTOGRIN/Shutterstock/FOTODOM

США намерены модернизировать свой ядерный арсенал, чтобы сохранить технологическое превосходство и предотвратить его применение. Об этом заявил министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

Райт напомнил о роли «Манхэттенского проекта» в истории: создание первой атомной бомбы во время Второй мировой войны позволило США ускорить капитуляцию Японии, сохранив «сотни тысяч жизней американских солдат», а также закрепить позиции в Холодной войне. Однако за последние 30 лет, по его словам, арсенал устарел из-за отсутствия новых разработок.

«Сейчас важно не наращивать количество, а обновлять технологии», — подчеркнул министр.

Он добавил, что ключевая задача — избежать применения ядерного оружия.

«Для этого мир должен быть уверен: США лидируют в надежности и технологиях своих вооружений. Наша позиция сильна, но при поддержке администрации станет еще прочнее», — заявил Райт.

Эксперты отмечают, что модернизация включает замену устаревших боеголовок, ракет-носителей и систем управления. По данным Пентагона, программа рассчитана на 10 лет и потребует $1,5 трлн.

Ранее США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик».

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