Лукашенко рассказал о прошедших переговорах с Путиным в Кремле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным они обсуждали совместные решения и шаги «в текущей непростой ситуации». Об этом сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, обстановка в мире заставляет даже такие огромные и богатые ресурсами государства, как Российская Федерация, задумываться о том, как противостоять современным вызовам.

«Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать», — добавил президент Белоруссии.

26 сентября Путин встретился в Кремле с Лукашенко, переговоры продлились более 5 часов. Одной из основных тем стал конфликт на Украине. По итогам встречи Лукашенко заявил, что у РФ есть «очень хорошее» предложение, с которым Киеву стоит согласиться, чтобы не «потерять» страну. Также белорусский президент заявил о желании поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме Украины, политики обсудили двусторонние вопросы, в том числе строительство АЭС и поставки газа в Белоруссию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Белоруссии объяснили значение размещения «Орешника» в республике.