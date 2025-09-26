«Зеленскому надо успокоиться»: о чем Путин и Лукашенко пять часов разговаривали в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, 26 сентября 2025 года

Лукашенко: у РФ есть для Украины хорошее предложение, с которым лучше согласиться

Владимир Путин встретился в Кремле с Александром Лукашенко, переговоры продлились более 5 часов. Одной из основных тем стал конфликт на Украине. По итогам встречи Лукашенко заявил, что у России есть «очень хорошее» предложение, с которым Киеву стоит согласиться, чтобы не «потерять» страну. Также белорусский президент заявил о желании поговорить с Владимиром Зеленским. Кроме Украины, лидеры обсудили двусторонние вопросы, в том числе строительство АЭС и поставки газа в Белоруссию.

В Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В общей сложности встреча длилась 5 часов 22 минуты, из которых, по сообщению агентства БелТА, ровно полтора часа президенты говорили тет-а-тет в Представительском кабинете. Одной из главных тем стало урегулирование украинского конфликта.

После встречи Лукашенко в беседе с журналистами осудил угрозы украинского президента Владимира Зеленского атаковать Кремль.

«Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться. Есть на столе хорошее предложение по Украине», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии не раскрыл суть этого предложения, отметив, что Путин должен сам объявить об этом. По его словам, предложения обсуждались, в том числе, на встрече президентов России и США на Аляске, после чего американская сторона «взяла паузу, чтобы подумать».

«Если украинцы не пойдут на эти предложения — будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже: они потеряют Украину», — сказал Лукашенко.

Он рассказал, что во время переговоров в Кремле президенты заслушали доклад российского Генштаба.

«На всех фронтах и особенно на некоторых участках россияне захватили практически крупные населенные пункты. Я смотрю географически — а что дальше? Дальше российскую армию трудно будет остановить . Поэтому, чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович [Зеленский] должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия. Которые, в общем-то, были одобрены американцами», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в начале СВО сторонам «надо было остановиться», и тогда «весь восток, кроме Крыма, остался бы украинским». Но в Киеве отказались от предложенных тогда условий.

Кроме того, Лукашенко заявил, что до предполагаемой встречи лидеров России и Украины он хотел бы сам встретиться с Зеленским .

«Я бы хотел с ним просто поговорить. У меня есть, что ему сказать. Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. Я еще в начале СВО это говорил: руководителям трех славянских государств надо сесть и договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся — будет плохо всем», — поделился он.

«Называю себя трампистом»

Отвечая на вопрос о своем отношении к президенту США Дональду Трампу и его последним заявлениям об украинском кризисе, Лукашенко заявил о глубоком уважении к американскому лидеру, которое, по его словам, разделяет и Путин.

«Я его (Трампа. — «Газета.Ru») понимаю. У него такая тактика: надавить, отступить, надавить, а где-то напролом пойти… Бунтарь, в самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане и себя называю трампистом », — сказал Лукашенко.

Он отметил, что руководство России и Белоруссии хорошо понимает, что «у Трампа непростая ситуация», поэтому некоторые его заявления «пропускают мимо ушей». По мнению Лукашенко, «не надо на него бросаться после любого его заявления».

«Трамп занял очень хорошую, порядочную позицию. Он говорит — семь войн и конфликтов прекратил. Может быть, и семь. Может, шесть. Но главное в его внешней политике — мир, мир, мир», — резюмировал Лукашенко.

АЭС для Донбасса и газ для Минска

Кроме украинского конфликта, лидеры России и Белоруссии обсудили двустороннюю повестку. Так, Лукашенко сообщил журналистам, что они «вышли на договоренности» по поставкам газа.

«Закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились — у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности <...> Уже на пятилетку практически», — сказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что Минск продолжит закупать российский газ в прежнем объеме.

Кроме того, Лукашенко предложил российскому коллеге построить новую АЭС на востоке Белоруссии — в том числе для обеспечения энергией новых регионов РФ. Путин в ответ заявил, что «вопрос с финансированием вообще не стоит».

«Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», — сказал президент РФ.

По его словам, Москва и Минск практически по всем направлениям сотрудничества ведут активную работу, в том числе в сфере обеспечения безопасности Союзного государства. Кроме того, Россия лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии по объему накопленных инвестиций, который уже достиг $4,5 млрд.