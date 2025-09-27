Запад оказывает давление на Польшу, подталкивая ее к военному конфликту с Россией. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

В статье отмечается, что в данный момент Европа находится на пороге новой большой войны. По мнению автора, Североатлантический альянс и Соединенные Штаты пытаются вынудить Польшу взять на себя роль прифронтового государства в конфликте с РФ.

«НАТО и США нужна фигура, которую они могут переместить в своей игре великих держав. Польша вписывается в эту схему», — говорится в публикации.

До этого итальянский журналист Томас Фази в ответ на заявление премьер-министра республики Дональда Туска заявил, что если Польше хочется развязать войну с Россией, пусть не вовлекает в это своих союзников. Таким образом он ответил на сообщение Туска о том, что Варшава готова жестко реагировать на нарушение воздушного пространства Польши. Он добавил, что рассчитывает на «однозначную и полную поддержку» союзников.

